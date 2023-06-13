Подмосковье 13 июня 2023, 14:40 Подмосковное управление безопасности напомнило о горячей линии по вопросам организации похорон

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Смерть близкого человека — трагедия, которая неожиданно застигает родственников врасплох. Главное управление региональной безопасности Подмосковья напомнило о действиях, которые необходимо принять в случае утраты.

Если смерть наступила дома, на улице или в общественном месте, необходимо позвонить в экстренную службу по номеру «112». Диспетчер вызовет медработника и сотрудника полиции. После осмотра будет принято решение о назначении или не назначении судебно-медицинской экспертизы.

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В случае, когда человек умер в медучреждении, сотрудники сообщают родственникам о факте смерти и информацию, в каком морге находится тело умершего.

По вопросам, связанным с организацией похорон, жители региона могут обратиться по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (498) 568-99-99.

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