Подмосковье 07 декабря 2023, 18:01 Подмосковное производство детских площадок представило свою продукцию на международной выставке в Дубае Мининвест МО

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Подмосковная компания по производству детских игровых и спортивных площадок «Лебер» представила свою продукцию на международной выставке Big 5 Global в Дубае. Это крупнейшее строительное мероприятие на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья. Выставка прошла с 4 по 7 декабря. Продукция компании «Лебер» стала интересной более чем для 100 компаний из Бахрейна Катара, Кувейта и других стран. По словам представителя компании Сурена Багдасаряна, в первую очередь клиентов привлекает уникальный дизайн оборудования и адаптация материалов под разный климат.

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«Особое внимание привлекли наши „научные площадки“, которые через игру знакомят ребенка с фундаментальными принципами и явлениями физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество через различные игровые элементы», — добавил он.

Компания «Лебер» экспортирует свою продукцию в страны СНГ и наша партнеров в Саудовской Аравии. Туда уже отправили партию детских игровых и спортивных площадок.

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