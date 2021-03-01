Подмосковное предприятие стало превращать отходы в мыло. Помогают в этом тропические мухи

Во Фрянове Щелковского округа есть предприятие, на котором разводят тропических мух. Личинки этих насекомых перерабатывают испорченные фрукты и овощи. А предприниматели умудряются делать на этом деньги.

На экспериментальном предприятии Подмосковья с помощью личинок мух перерабатывают органические отходы. На выходе получая удобрения, белковый концентрат, мыло и много другой продукции.

«Эта муха называется „Черная львинка“, тропическая муха, которая была завезена к нам еще, наверное, в СССР», — говорит исполнительный директор ООО «ЭкоБелок» Акрам Талибов.

Источник фото: телеканал «360»

Гендиректора компании все друзья уже прозвали «Повелителем мух». Конкуренцию составить ему может только лаборант Ирина. Ее задача — обеспечить мухам максимально комфортные для размножения условия.

Здесь тропический климат, светильники имитируют солнце в районе экватора, высокая влажность — каждый час насекомых поливают.

Источник фото: телеканал «360»

«Изначально их было 20 штук, сейчас их тут больше ста двадцати миллионов приблизительно», — говорит Акрам.

Дальше процесс выглядит так — мухи откладывают яйца, эти яйца инкубируют, появляется личинка — и вот эта личинка перерабатывает органические отходы.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас предприятие работает в экспериментальном режиме, но в планах — выйти на промышленный масштаб.

Все подробности — в нашем сюжете.