Подмосковное предприятие сделает виртуальный тренажер для студентов-хирургов

Подмосковное предприятие «Икс Ред Групп», которое работает на территории особой экономической зоны «Дубна», создает виртуальные тренажеры для студентов-хирургов. Обучающий комплекс готовят для одного из ведущих медицинских центров страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Икс Ред Групп» разрабатывает тренажер для медицинского биофизического центра имени А. И. Бурзаняна. Организации подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательских и образовательных работ.

Виртуальный интерактивный обучающий комплекс разрабатывают для обучения студентов медицинских вузов, учащихся медицинских средних специальных заведений. Помимо этого, тренажер может помочь слушателям программы непрерывного профессионального развития.

Обучающий комплекс компании «Икс Ред Групп» — это виртуальный модуль-тренажер. Он состоит из шлема виртуальной реальности и перчаток с тактильной отдачей. Благодаря тренажеру врач-хирург сможет погрузиться в операционную среду и отточить свое мастерство.

Главные задачи тренажера подмосковной компании — это возможность отработки практических навыков для студентов; приближенное, высоко реалистичное представление выполнения операции без риска для здоровья пациента; использование методик игровой механики для облегчения восприятия информации.

Появление тренажера в программе обучения хирургов позволит внедрить современные цифровые технологии в процессы подготовки специалистов в области хирургии и трансплантологии. Опытные медики же с его помощью смогут повысить квалификацию.

Директор компании «Икс Ред Групп» Булат Каримов рассказал, что работа над проектом невозможна без взаимодействия IT-специалистов и ведущих хирургов страны.

Структурным подразделением ФМБЦ является Центр хирургии и трансплантологии — один из ведущих медицинских и научных центров страны в области хирургии и трансплантологии.

Сейчас компания «Иск Ред Групп» привлекает инвесторов и партнеров для реализации масштабного проекта по созданию виртуального модуля-тренажера.