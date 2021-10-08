Подмосковное правительство поможет малому бизнесу продвигать товары и услуги онлайн
Правительство Подмосковья выделит бизнесу субсидии для онлайн-продвижения товаров и услуг
Малому бизнесу Подмосковья помогут продвигать свои товары и услуги на интернет-площадках. Правительство региона выделит субсидии. Предприниматели получат доступ к маркетинговым инструментам «Яндекса» менее чем за 20% от их стоимости.
Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, областное Агентство инвестиционного развития и компания «Яндекс» заключили договор о поддержке малого и среднего бизнеса.
Поскольку сейчас владельцам бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом
Для запуска рекламы предпринимателю потребуется заплатить лишь 10 тысяч рублей. Еще 50 тысяч субсидирует правительство Подмосковья.
«Представители малого и среднего бизнеса получат доступ к маркетинговому инструментарию „Яндекса“ для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тысяч рублей», — объяснила Зиновьева.
Как принять участие?
Заявки на участие в льготной программе начнут принимать 10 октября, но бизнесмены смогут приступить к использованию бюджета в любое время.
Участниками могут стать владельцы любого малого и среднего бизнеса. Например, кафе, салонов красоты, автомастерских и не только.
Необходимо, чтобы предприниматель или предприятие имели регистрацию в Московской области не более года и чтобы не было долгов по налогам.
Подать заявку можно онлайн, через личный кабинет цифровой платформы «Мой бизнес».
Кроме того, сделать это удастся в любом офисе «Мой бизнес» на территории Подмосковья. Подробная информация доступна на инвестиционном портале региона.
Ранее мы опубликовали инструкцию по субсидиям, которые можно получить на модернизацию и лизинг в Подмосковье.