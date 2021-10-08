Подмосковное правительство поможет малому бизнесу продвигать товары и услуги онлайн

Малому бизнесу Подмосковья помогут продвигать свои товары и услуги на интернет-площадках. Правительство региона выделит субсидии. Предприниматели получат доступ к маркетинговым инструментам «Яндекса» менее чем за 20% от их стоимости.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, областное Агентство инвестиционного развития и компания «Яндекс» заключили договор о поддержке малого и среднего бизнеса.

Поскольку сейчас владельцам бизнеса необходимо продвижение на интернет-площадках, мы решили поддержать их в этом Екатерина Зиновьева.

Для запуска рекламы предпринимателю потребуется заплатить лишь 10 тысяч рублей. Еще 50 тысяч субсидирует правительство Подмосковья.

«Представители малого и среднего бизнеса получат доступ к маркетинговому инструментарию „Яндекса“ для продвижения продукции, товаров и услуг на 60 тысяч рублей», — объяснила Зиновьева.

Как принять участие?

Заявки на участие в льготной программе начнут принимать 10 октября, но бизнесмены смогут приступить к использованию бюджета в любое время.

Участниками могут стать владельцы любого малого и среднего бизнеса. Например, кафе, салонов красоты, автомастерских и не только.

Необходимо, чтобы предприниматель или предприятие имели регистрацию в Московской области не более года и чтобы не было долгов по налогам.

Подать заявку можно онлайн, через личный кабинет цифровой платформы «Мой бизнес».

Кроме того, сделать это удастся в любом офисе «Мой бизнес» на территории Подмосковья. Подробная информация доступна на инвестиционном портале региона.

Ранее мы опубликовали инструкцию по субсидиям, которые можно получить на модернизацию и лизинг в Подмосковье.