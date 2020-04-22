Подмосковное правительство поможет бизнесу получить в банках кредиты под 0% на зарплаты

В областном Министерстве инвестиций рассказали, что каждое десятое обращение, поступающее через горячую линию 0150 и в социальные сети ведомства, связано с банками. Несмотря на то, что кредиты под 0% выдают в Московской области ежедневно, многие предприниматели получили отказы.

«Чтобы получить статистику по самым проблемным вопросам в части взаимодействия с банками и помочь предпринимателям разобраться в каждой ситуации, мы запустили онлайн-опрос», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Сегодня предприниматели Подмосковья, оказавшиеся в самых пострадавших из-за пандемии отраслях, могут получить кредит под 0% для зарплаты сотрудникам в Сбербанке, банках «ВТБ» и «Открытие», Альфа-Банке, Промсвязьбанке, Газпромбанке и еще МСП-Банке.

Срок кредита — один год. Шесть месяцев он беспроцентный, а в оставшийся период — под 4% годовых.

Для получения кредита организация должна была проработать не менее одного года, а бизнес необходимо вести легально, без налоговых задолженностей и с «прозрачной» бухгалтерией. Но если компания уклоняется от налогов, заявку в банки подавать бесполезно.

Проблемы с выдачей кредитов возьмут на контроль и депутаты Мособлдумы. Ее руководитель Игорь Брынцалов рассказал, что из заявок на 25,7 миллиарда рублей банки удовлетворили лишь 4,6 миллиарда.

Депутаты должны обсудить с предпринимателями в своих округах этот вопрос. Нужно понимать, пользуются ли они мерами поддержки и с какими трудностями сталкиваются Игорь Брынцалов.

Итоги мониторинга передадут в центральный исполком партии «Единая Россия», чтобы принять решения уже на федеральном уровне.