Подмосковное правительство оценило разработки областных инновационных предприятий на форуме «АРМИЯ-2020»

С участниками форума приехали пообщаться зампред областного правительства Вячеслав Духин, министр инвестиций Екатерина Зиновьева и ее заместитель Никита Иванов.

В Кубинке представлены стенды инновационных предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья. В регионе таких 122.

Правительство Подмосковья оказывает разные меры поддержки. Субсидирование затрат и льготное финансирование от Фонда развития промышленности России и области год назад получили 12 предприятий ОПК Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что общая сумма составила 2,9 миллиарда рублей. Вместе с тем действуют налоговые льготы.

Инновационные предприятия дают жителям Подмосковья новые рабочие места. Сегодня в этой сфере трудятся 137 тысяч человек.

Еще с 2016 года в Подмосковье действует своя уникальная программа льготного ипотечного кредитования для молодых ученых и молодых специалистов в ОПК Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева уточнила, что льготную ипотеку получили уже 407 специалистов, а на этот год одобрили еще 100 заявок.

Международный военно-технический форум проходит с 23 по 29 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».