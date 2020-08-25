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    25 августа 2020, 11:39

    Подмосковное правительство оценило разработки областных инновационных предприятий на форуме «АРМИЯ-2020»

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Представители правительства Подмосковья оценили на форуме «АРМИЯ-2020» проекты областных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Свои разработки показали заводы из Красногорска, Лыткарина, Сергиева Посада и не только.
    Подмосковное правительство оценило разработки областных инновационных предприятий на форуме «АРМИЯ-2020» | Изображение 1

    С участниками форума приехали пообщаться зампред областного правительства Вячеслав Духин, министр инвестиций Екатерина Зиновьева и ее заместитель Никита Иванов.

    В Кубинке представлены стенды инновационных предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья. В регионе таких 122.

    Правительство Подмосковья оказывает разные меры поддержки. Субсидирование затрат и льготное финансирование от Фонда развития промышленности России и области год назад получили 12 предприятий ОПК

    Екатерина Зиновьева.

    Она уточнила, что общая сумма составила 2,9 миллиарда рублей. Вместе с тем действуют налоговые льготы.

    Инновационные предприятия дают жителям Подмосковья новые рабочие места. Сегодня в этой сфере трудятся 137 тысяч человек.

    Еще с 2016 года в Подмосковье действует своя уникальная программа льготного ипотечного кредитования для молодых ученых и молодых специалистов в ОПК

    Екатерина Зиновьева.

    Екатерина Зиновьева уточнила, что льготную ипотеку получили уже 407 специалистов, а на этот год одобрили еще 100 заявок.

    Международный военно-технический форум проходит с 23 по 29 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

    Новости SMI.FM