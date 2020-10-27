Подмосковное отделение «Юнармии» включили в пятерку лучших в России

Об этом порталу правительства Подмосковья сообщил начальник областного отделения Александр Легков. Он рассказал, что второе место отдали общественному движению из Калужской области, а третье — из Ставропольского края.

По итогам всероссийского смотра-конкурса, который проводил главный штаб „Юнармии“ России, подмосковный штаб занял четвертое место Александр Легков.

На конкурсе оценили уже состоявшиеся патриотические проекты и общественные акции, работу домов «Юнармии» в регионах.

Обратили внимание и на то, как штабы упоминали в социальных сетях или средствах массовой информации. Кроме того, на баллы повлияли гранты, выигранные ребятами, а также масштабы всех проведенных ими акций.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» действует в России с 2016 года. Тогда же оно появилось в Подмосковье. Сейчас по всей стране работает 85 отделений.