Подмосковное отделение «Юнармии» включили в пятерку лучших в России
Об этом порталу правительства Подмосковья сообщил начальник областного отделения Александр Легков. Он рассказал, что второе место отдали общественному движению из Калужской области, а третье — из Ставропольского края.
По итогам всероссийского смотра-конкурса, который проводил главный штаб „Юнармии“ России, подмосковный штаб занял четвертое местоАлександр Легков.
На конкурсе оценили уже состоявшиеся патриотические проекты и общественные акции, работу домов «Юнармии» в регионах.
Обратили внимание и на то, как штабы упоминали в социальных сетях или средствах массовой информации. Кроме того, на баллы повлияли гранты, выигранные ребятами, а также масштабы всех проведенных ими акций.
Военно-патриотическое движение «Юнармия» действует в России с 2016 года. Тогда же оно появилось в Подмосковье. Сейчас по всей стране работает 85 отделений.