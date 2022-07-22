Подмосковное отделение «Единой России» отправило гуманитарный груз для военных
Партию гуманитарной помощи для отдельной дивизии оперативного назначения из городского округа Балашихи отправили сегодня члены подмосковного отделения партии «Единая Россия. Мероприятие прошло в Богородском городском округе.
Помощь для военных собрали силами партийного актива с участием жителей и предпринимателей округа.
В отправке груза принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Из Ногинска в Балашиху отправятся продукты длительного хранения, вещи первой необходимости, медицинские препараты. В общей сложности сегодня направлено 4,5 тонны гумпомощи», — поделился он.
Председатель Мособлдумы отметил, что на базе приемных подмосковного отделения партии есть пункты сбора помощи для жителей пострадавших территорий Донбасса и вынужденных переселенцев.
«В сборе участвовали не только волонтеры, но и просто неравнодушные жители и предприниматели округа. Более того, наши ребята на сегодня помогают в волонтерских центра «Единой России» на территории Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал член фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Толмачев.
Депутат отметил, что речь идет не просто о сборе и отправке грузов, а передачи в руки нуждающихся. Поэтому насколько актуальна эта помощь в партии знают не понаслышке и намерены продолжать эту работу.
Подмосковное отделение партии «Единая Россия» с первого дня специальной операции помогает эвакуированным в Россию жителям Донбасса, и тем, кто остался в ЛНР и ДНР и живет на освобожденных территориях. Всего региональные отделения доставили более 700 тонн гуманитарных грузов.