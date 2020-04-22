Восемь подмосковных школ вошли в рейтинг «ТОП-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников», составленный агентством RAEX. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в топовые вузы страны.

«Подмосковные школы традиционно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции — это очень почетно. Среди школ региона самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном — он расположился на седьмом месте рейтинга», — уточнила Ирина Каклюгина.

Среди лучших школ также лицей научно-инженерного профиля в Королеве, физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, физмат-лицей в Сергиевом Посаде, лицей МГИМО им. А. М. Горчакова в Одинцове, школа № 6 в Мытищах, лицей № 19 в Королеве и лицей № 6 имени академика Г. Н. Флерова в Дубне, добавила министр.