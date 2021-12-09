Подмосковное МинЖКХ присоединилось к акции «Елка желаний»

В подмосковном министерстве ЖКХ 1 декабря установили «Елку желаний», на ней разместили игрушки с записками от постояльцев Антроповского психоневрологического интерната. Каждый сотрудник ведомства мог снять игрушку и осуществить желание.

«Мы хотим, чтобы атмосфера предновогоднего волшебства коснулась как можно большего числа людей нашего замечательного Подмосковья. Мы присоединяемся к всероссийской акции „Елка желаний“ и хотим, чтобы мечты каждого жителя Московской области исполнились», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего в рамках акции поступило порядка 350 желаний, добавил министр. Больше всего участники хотели получить на праздник bluetooth-наушники, MP3-плееры, картины и наборы сладостей.

Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба также приняла участие в акции, обеспечив доставку подарков постояльцам интерната. Все они были очень рады получить заветные подарки.

Благотворительную акцию «Елка желаний» проводят в России уже в третий раз.