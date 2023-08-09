Подмосковье 09 августа 2023, 18:03 Подмосковное министерство ЖКХ рассказало о восстановлении детского сада в Мариуполе ФКР

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Строители из Подмосковья продолжают ремонтировать социальные объекты в Мариуполе. Один из детских садов в Орджоникидзевском районе уже получил новые окна, коммуникации, кровлю и фасад.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, здание детского сада было сильно разрушено в ходе боевых действий. Половину работ по восстановлению уже завершили. Сейчас рабочие проводят отделку, сооружают бассейн и ремонтируют отмостки.

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«Планировка межкомнатных перегородок, выбор цветовой гаммы комнат и наполнение помещений проводится по согласованию с руководством дошкольных учреждений по самым современным стандартам Московской области», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Работы проводит Фонд капитального ремонта Подмосковья. Их контролируют сотрудники технадзора.

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