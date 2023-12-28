28 декабря 2023, 10:22
Подмосковное Минэнеретики возглавило региональный инвестиционный рейтинг
Подмосковное Минэнергетики стало победителем регионального инвестиционного рейтинга в номинации «Лидер биоэнергетики». Его ежегодно формирует Ассоциация развития возобновляемой энергетики.
Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает биогазовый комплекс «Тимохово» — крупнейший полион твердых коммунальных отходов в Европе. Он позволяет снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух.
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Региональный инвестиционный рейтинг показывает значимость региона на отечественном рынке возобновляемой энергетики, а также природного и научно-технического потенциала.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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