Подмосковье 28 декабря 2023, 10:22 Подмосковное Минэнеретики возглавило региональный инвестиционный рейтинг Минэнерго МО

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Подмосковное Минэнергетики стало победителем регионального инвестиционного рейтинга в номинации «Лидер биоэнергетики». Его ежегодно формирует Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает биогазовый комплекс «Тимохово» — крупнейший полион твердых коммунальных отходов в Европе. Он позволяет снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух.

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Региональный инвестиционный рейтинг показывает значимость региона на отечественном рынке возобновляемой энергетики, а также природного и научно-технического потенциала.

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