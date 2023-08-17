17 августа 2023, 11:31
Подмосковное медоборудование представят на выставке в Индонезии
Медоборудование из Подмосковья представят на международной выставке в Индонезии. Мероприятие пройдет с 18 по 21 октября в Джакарте.
Принять участие в выставке подмосковные компании смогут бесплатно. Это станет возможным благодаря поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности. Предприятиям будет необходимо оплатить только транспортные расходы.
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На данный момент в Московской области идет набор участников группового стенда. Подробнее ознакомиться с информацией о выставке и оставить заявку на участие можно на сайте. Отмечается, что ежегодно выставку посещают около 45 тысяч человек, а у участников появляется возможность найти новых партнеров со всего мира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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