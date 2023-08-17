Подмосковье 17 августа 2023, 11:31 Подмосковное медоборудование представят на выставке в Индонезии Unsplash

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Медоборудование из Подмосковья представят на международной выставке в Индонезии. Мероприятие пройдет с 18 по 21 октября в Джакарте.

Принять участие в выставке подмосковные компании смогут бесплатно. Это станет возможным благодаря поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности. Предприятиям будет необходимо оплатить только транспортные расходы.

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На данный момент в Московской области идет набор участников группового стенда. Подробнее ознакомиться с информацией о выставке и оставить заявку на участие можно на сайте. Отмечается, что ежегодно выставку посещают около 45 тысяч человек, а у участников появляется возможность найти новых партнеров со всего мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в медучреждения региона.

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