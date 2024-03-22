22 марта 2024, 13:26
Подмосковное лесничество проверило готовность техники к пожароопасному сезону
Представители Виноградовского лесничества проверили готовность техники к пожароопасному сезону. Специалисты также проконтролировали правильность оформления документов, регламентирующих работу филиала.
Комиссия проверила состояние лесопатрульной и бензомоторной техники, а также беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования.
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Инспекция подтвердила готовность Виноградовского лесничества к пожароопасному сезону 2024 года. Напомним, земли лесного фонда находятся на территории четырех округов Подмосковья.
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