Подмосковье 22 марта 2024, 13:26 Подмосковное лесничество проверило готовность техники к пожароопасному сезону Комитет лесного хозяйства МО

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Представители Виноградовского лесничества проверили готовность техники к пожароопасному сезону. Специалисты также проконтролировали правильность оформления документов, регламентирующих работу филиала.

Комиссия проверила состояние лесопатрульной и бензомоторной техники, а также беспилотных летательных аппаратов и другого оборудования.

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Инспекция подтвердила готовность Виноградовского лесничества к пожароопасному сезону 2024 года. Напомним, земли лесного фонда находятся на территории четырех округов Подмосковья.

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