Подмосковье 16 июня 2023, 17:40 Подмосковное ГУРБ предупредило женщин о новых видах брачного мошенничества Unsplash

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Главное управление региональной безопасности Подмосковья предупредило об участившихся случаях брачного мошенничества. Эта циничная схема, которая построена на эмоциональной привязанности к преступнику, оставляет жертву с разбитым сердцем и пустым кошельком.

Чаще всего брачные мошенники попадаются в социальных сетях. Как правило, они выдают себя за вдовцов и разведенных мужчин романтических профессий. Такие «военные», «пилоты» и «спасатели» часто «воспитывают в одиночку детей». В последнее время аферисты стали часто представляться иностранцами, активно пользуясь онлайн-переводчиками.

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Тревожным звоночком должны стать слишком серьезные намерения мужчины при первом же знакомстве. Если он «увидел фото, утонул в глазах и мечтает жениться» — это должно насторожить.

Главная задача афериста — эмоционально привязать жертву к себе, убедить ее в том, что она «та самая», особенная девушка, которая изменила сложную жизнь «разведенного пилота» в лучшую сторону. Когда цель достигнута, начинается следующий этап «отношений».

Если он «иностранец», то может попросить адрес для отправки подарка, а вам «всего лишь» нужно будет оплатить таможенную пошлину через реквизиты, которые он укажет. Так можно лишиться всех своих денег.

Другой вариант — когда «возлюбленный» попросит денег на билет просто так или взаймы, потому что мечтает увидеться лично, но у него «сложная жизненная ситуация».

Способов заставить доверчивую женщину раскошелиться — масса. ГУБР Подмосковья рекомендует быть внимательными и дает несколько рекомендаций для проверки потенциального кандидата в женихи.

Проверьте фото анкеты в поисковике по картинкам. Мошенники, конечно, используют чужие фотографии для знакомств, поэтому это хороший рабочий способ. Кроме того, можно попросить присылать фото и видео из разных мест в разное время. Если собеседник будет всячески отказываться от этого, можно бить тревогу.

В сети есть так называемые «черные списки женихов», которые обманули уже большое число девушек. Чаще всего мошенники создают новые страницы для общения, но бывают и менее продуманные, так что поискать анкету в любом случае стоит.

Нужно обращать внимание на детали. Интернет-знакомства сегодня — это настоящий бизнес, и один мошенник зачастую общается с большим количеством потенциальных жертв одновременно, для каждой придумывая свою легенду. Можно специально задавать провокационные вопросы, уточняя детали прошлых бесед.

И даже если мужчина прошел все проверки, не высылайте ему деньги.