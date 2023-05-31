Подмосковье 31 мая 2023, 17:53 Растительное молоко из люпина начнут производить в Серебряных Прудах Unsplash

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Крестьянско-фермерское хозяйство «Изобилие» в Серебряных Прудах планирует начать производство растительного молока из люпина. Плантацию растения вырастят на земле, полученной по программе «Подмосковные 10 га».

«Хозяйство получило грант „Агростартап“ и два участка земли по программе „Подмосковные 10 га“. На одном из них уже высадили семь тысяч кустов малины, на другом планируется посеять люпин для производства растительного молока», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Сейчас полученную землю вводят в оборот и распахивают. На возделанных площадях вскоре появится люпин — зерно этого красивого бобового растения впоследствии будет использовано для получения растительного молока и других продуктов.

На полях КФХ «Изобилие» уже растут малина, скороспелые сорта дыни и арбузов, картофель. В будущем аграрии планируют выращивать тыкву, томаты, огурцы и пшеницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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