Подмосковье 24 августа 2023, 22:47 Подмосковное движение «Доброе дело» передало в центр реабилитации ЛНР костюмы и бытовую технику Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Бизнес-партнер региональной акции «Доброе дело» группа компаний «Биоэн» доставила центру реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» в город Алчевск в ЛНР бытовую технику, проектор, пеленальный столик, ширму для кукольного театра, книги и костюмы для театрализованных представлений.

«Помимо общего сбора всего самого необходимого для наших военнослужащих и мирных жителей новых территорий РФ, который организован у нас в каждом городском округе, мы часто получаем специфические запросы, требующие дополнительного включения. Тогда мы обращаемся к нашим партнерам, чтобы никого не оставить без внимания», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Сейчас в центре находятся 129 детей.

«До этого мы отправили в ДНР цистерну для развоза воды, потому что люди испытывали серьёзные трудности из-за перебоев с водоснабжением, доставили нашим бойцам бронежилеты, тактические шлемы, подавители БПЛА и два УАЗа, а также передали более 200 тонн картошки», — заявил управляющий партнер компании Олег Максимов.

В середине августа волонтеры собрали в рамках акции «Доброе дело — школьникам Донбасса канцелярские товары и школьные принадлежности для учащихся новых регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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