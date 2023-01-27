Подмосковье 27 января 2023, 17:59 Подмосковное БТИ заключило 60 договоров с представителями ГСК в Одинцове

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Мобильный офис БТИ Московской области посетил гаражно-строительный кооператив «Квадрат» в Одинцове. На встречу пришли более 50 представителей ГСК. В итоге было заключено более 60 договоров на услуги бюро.

«БТИ Московской области работает по принципам клиентоориентированности, наша цель — упростить жизнь наших клиентов», — заявил первый заместитель гендиректора подмосковного БТИ Валерий Смирнов.

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Специалисты бюро провели порядка 50 консультаций. Во время общения 19 человек заключили договор на оформление недвижимости «под ключ». В этом случае сотрудник учреждения по нотариальной доверенности сделает все необходимые процедуры без участия собственников.

Геодезисты БТИ провели обмеры участков кооператива. Участники встречи отметили, что такие выезды очень удобны.

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