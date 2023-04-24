Подмосковье 24 апреля 2023, 17:32 Подмосковное БТИ введет новую систему скидок с 1 мая

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Бюро технической инвентаризации (БТИ) Подмосковья подготовило для жителей региона новую систему льгот на услуги по подготовке плана. Сезонная скидка 10% будет доступна при обращении в период с 1 по 31 мая.

Постоянными льготами могут пользоваться члены многодетных семей, постоянно проживающих в Подмосковье, а также участники СВО и их родственники. Граждане, которые повторно обратились в офисы БТИ в течении трех лет с даты последнего заказа, получат 5% скидку на любые услуги предприятия.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о начале опроса жителей региона о волнующих проблемах и желаемых переменах.