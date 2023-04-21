Подмосковье 21 апреля 2023, 16:23 Подмосковное БТИ проверило 7 объектов образования с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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С начала 2023 года специалисты БТИ Московской области обследовали семь образовательных объектов в Истре, Ленинском округе и Королеве. После этого они сделали технические паспорта, а также топографические и технические планы, сообщили в министерстве имущества региона.

«В основном это техническая инвентаризация и кадастровые работы, по результатам которых изготавливаются технические паспорта и планы», — сообщила гендиректор БТИ Московской области Елена Казимир.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей.

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