Подмосковье 17 января 2023, 19:36 Подмосковное БТИ повысит качество и доступность услуг для жителей области в 2023 году

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Жители Подмосковья подали около тысячи заявок на оказание услуг Московского областного БТИ с начала года. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что в 2023 году областное БТИ планирует повысить общее количество и качество предоставляемых услуг.

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«В 2022 году Московское областное БТИ предоставило жителям региона более 73 тысяч услуг, в этом году учреждение намерено превысить эту цифру. Для этого необходимо повышать уровень взаимодействия с клиентами, а также внедрять новые услуги и сервисы для удобства заказчиков», — отметила Наталья Адигамова.

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Как пояснила гендиректор областного БТИ Елена Казимир, самыми востребованными услугами у жителей Подмосковья являются изготовление технического паспорта и технического плана, предоставление архивных сведений.

«С начала 2023 года наши сотрудники уже приняли около тысячи заявок от граждан на оказание услуг БТИ Московской области. Из них — более 500 заявок на предоставление сведений из архива, порядка 250 — на изготовление технического плана и более 100 — на изготовление технического паспорта», — рассказала Елена Казимир.

Заказать услуги подмосковного БТИ можно в территориальных отделениях учреждения, на официальном сайте mobti.ru в разделе «Услуги и сервисы», а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

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