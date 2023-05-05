Подмосковье 05 мая 2023, 16:43 Подмосковное БТИ оказало более 3 тысяч услуг с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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С начала года БТИ Московской области оказало более трех тысяч услуг жителям. Цифровизация же упрощает и ускоряет получение гражданами необходимых услуг.

«Всего БТИ Московской области предоставляет 28 услуг, семь из которых граждане могут оформить онлайн, не выходя из дома. Уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что они востребованы», — отметила генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир.

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Отмечается, что самыми популярными услугами БТИ стали: оформление справки о собственности, технический паспорт и его копия, а также технический план.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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