Подмосковье 22 марта 2023, 16:09 Подмосковное БТИ объяснило правила регистрации гаражей жителям еще 2 городских округов

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Мобильный офис БТИ Московской области посетил гаражно-строительные кооперативы (ГСК) «Квадрат» в Одинцове и «Звездочка» в Наро-Фоминске. Итогом встречи стало заключение 43 договоров на регистрацию боксов и земли под ними.

Специалисты БТИ рассказали членам ГСК о «гаражной амнистии». Договора на регистрацию оформляли прямо во время встречи. Кадастровые инженеры бюро сразу приступили к обмерам участков кооперативов.

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Заказать услугу регистрации гаража у БТИ Московской области можно на официальном сайте инспекции или по номеру: +7(498)568-88-88.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к главам городских округов и подчеркнул, что встречи с жителями должны быть регулярными.

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