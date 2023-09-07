Подмосковье 07 сентября 2023, 15:00 Подмосковное БТИ наладило сотрудничество с «Гильдией риелторов Москвы» Фото пресс-службы МОБТИ

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Руководство управления БТИ Московской области встретилось с представителями «Гильдии риелторов Москвы». Ведомства наладили сотрудничество.

«Я уверена, что наша совместная деятельность позволит не только обменяться профессиональным опытом, но и перспективно реализовывать будущие проекты», — сказала гендиректор БТИ региона Елена Казимир.

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Кроме Казимир, на мероприятии побывали ее заместители и председатель совета объединения риелторов Екатерина Шенгель.

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