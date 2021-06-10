Подмосковным министром по госнадзору в строительстве назначили Артура Гарибяна

Министром Подмосковья по государственному надзору в строительстве назначили Артура Гарибяна. Его путь в этом направлении начался в 2016 году.

Пять лет назад Гарибян стал работать заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Спустя два года вырос до начальника, а теперь Артур Гарибян продолжит руководить ведомством на должности министра по государственному надзору в строительстве.

Артур Гарибян 10 июня назначен министром правительства региона по государственному надзору в строительстве пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Ранее депутаты Мособлдумы утвердили кадровые изменения в правительстве Подмосковья. Их 24 мая представил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, эти перемены усилят каждое направление.