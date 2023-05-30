Подмосковье 30 мая 2023, 17:31 Подмосковная всадница выиграла кубок вице-президента Федерации конного спорта России по конкуру Автор фото: Наталья Алексеева

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В Ленинском округе прошел турнир «Любительский кубок вице-президента ФКСР Ольги Рейман». В соревнованиях «Бронзового тура» победила всадница из Фрязина Кристина Кавалка, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка выступила в паре с конем по кличке Бургомистр.

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«В Любительском кубке вице-президента я участвую второй год, и в этот раз мне удалось выиграть! Очень помогла поддержка моей команды и, конечно, работа моей лошади», — сообщила Кавалка.

Ее соперниками выступили спортсмены из 17 регионов. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей.

Еще два представителя Московской области заняли призовые места. Артем Фролов на Лукаре занял второе место в маршруте «Серебряного тура», а Альбина Попова на коне по кличке Харьков в этой же дисциплине — третье. Оба спортсмена представляли Ленинский округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития спортивной инфраструктуры в регионе.

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