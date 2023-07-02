Подмосковье 02 июля 2023, 02:37 Подмосковная воинская часть отметила 70-летие в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Мария Амелина

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Военнослужащие пятой дивизии ПВО отметили 70-летие воинской части на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Московской области. Им объявили благодарности и вручили грамоты.

После минуты молчания участники праздника возложили цветы к памятнику погибшим землякам поселка Горки Ленинские и мемориалу 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Находясь на боевом дежурстве, вы круглосуточно контролируете воздушное пространство и защищаете небо Москвы и Подмосковья. Поставленные задачи вы всегда выполняете с честью и на высоко поставленном уровне», — заявил замглавы Ленинского округа Эдуард Арадушкин.

«Очень приятно, что в пору моего командования мне выпала честь отметить 70-летие дивизии. Время неспокойное — большая часть состава находится на боевых постах. Но команда понимает все тяготы и лишения службы и с поставленными задачами справляется», — сообщил командир дивизии ПВО Александр Бережной.

Также мероприятие посетил начальник боевой подготовки Николай Саунин с женой Татьяной и трехлетним сыном Егором. Майор прибыл домой на время отпуска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные меры поддержки бойцов стали частью федерального стандарта.

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