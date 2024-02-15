Подмосковье 15 февраля 2024, 14:09 Подмосковная вице-чемпионка Олимпиады-2022 Ирина Аввакумова завершила карьеру Фото: оргкомитет спартакиады Свердловской области

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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова объявила о завершении карьеры. В профессиональном спорте она уже 25 лет, шесть из которых провела в составе сборной Московской области.

​«За это время я и мои товарищи по команде прошли огромный путь и трансформацию, приведя российские прыжки к такому уровню, которым можно по-настоящему гордиться. Все эти годы мы упорно трудились, благодаря чему о нас знают во всем мире», — подчеркнула Аввакумова.

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​Спортсменка объявила о своем решении во время проведения Всероссийской спартакиады между субъектами России по зимним видам спорта.

Напомним, что в соревнованиях участвуют 165 представителей Подмосковья. Турнир по 14 видам спорта проходит на территории пяти регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

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