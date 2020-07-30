Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей

Знаменитые мурановские холмы воспел в своем творчестве поэт Евгений Баратынский. Так, он написал здесь последний сборник «Сумерки». А атмосферу XIX века создает главный усадебный дом, построенный более 170 лет назад автором.

В усадьбе гости найдут отсылки не только к ее владельцам, но и к многочисленным гостям — Гоголю, Аксаковым, Ростопчиной и не только.

В коллекции музея свыше 32 тысяч экспонатов. Большинство из них — мемориальные. Родовое наследие семей сохранили внук и правнук Федора Тютчева. Благодаря им, это стало неотъемлемым достоянием русской национальной культуры.

Музей-заповедник сохранил вещи владельцев. Они привезены из царскосельских квартир Тютчева, а также его родственников. И здесь хранятся экспонаты московской квартиры Аксакова. Найти удастся редкие образцы фарфора, стекла, живописи и другое.

Каждый год в усадьбе проводят «Мурановские чтения». Сегодня это общероссийская научная конференция. Музей издает по ней сборники материалов уже на протяжении пяти лет.

В этом месте регулярно организуют выставки. Весной проводят фестивали «Майские встречи», летом — «Сенокос в Муранове» и «День варенья», а осенью — «Аксаковская уха».

Усадьбу каждый год посещают более 100 тысяч гостей. Экскурсии и тематические мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры пользуются здесь большой популярностью.