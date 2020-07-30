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    30 июля 2020, 18:42

    Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей

    Анастасия Аброськина

    Подмосковной усадьбе «Мураново» 1 августа исполнится сто лет. Уже на протяжении века музей знакомит гостей с судьбами дворянских семей Энгельгардтов, Тютчевых, Путят, Баратынских. Они оставили яркий след в истории культуры России.
    Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей | Изображение 1

    Знаменитые мурановские холмы воспел в своем творчестве поэт Евгений Баратынский. Так, он написал здесь последний сборник «Сумерки». А атмосферу XIX века создает главный усадебный дом, построенный более 170 лет назад автором.

    В усадьбе гости найдут отсылки не только к ее владельцам, но и к многочисленным гостям — Гоголю, Аксаковым, Ростопчиной и не только.

    Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей | Изображение 2

    В коллекции музея свыше 32 тысяч экспонатов. Большинство из них — мемориальные. Родовое наследие семей сохранили внук и правнук Федора Тютчева. Благодаря им, это стало неотъемлемым достоянием русской национальной культуры.

    Музей-заповедник сохранил вещи владельцев. Они привезены из царскосельских квартир Тютчева, а также его родственников. И здесь хранятся экспонаты московской квартиры Аксакова. Найти удастся редкие образцы фарфора, стекла, живописи и другое.

    Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей | Изображение 3

    Каждый год в усадьбе проводят «Мурановские чтения». Сегодня это общероссийская научная конференция. Музей издает по ней сборники материалов уже на протяжении пяти лет.

    В этом месте регулярно организуют выставки. Весной проводят фестивали «Майские встречи», летом — «Сенокос в Муранове» и «День варенья», а осенью — «Аксаковская уха».

    Подмосковная усадьба «Мураново» отметит столетие. Она хранит историю дворянских семей | Изображение 4

    Усадьбу каждый год посещают более 100 тысяч гостей. Экскурсии и тематические мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры пользуются здесь большой популярностью.

    Новости SMI.FM