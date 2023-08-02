Подмосковье 02 августа 2023, 15:01 Подмосковная усадьба Мураново отметила 103-летие Министерство культуры и туризма МО

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Усадьба Мураново, которая напрямую связана с историей семьи Федора Тютчева, отметила 103 года со дня открытия. О памятной дате напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В собрании усадьбы хранятся более 28 тысяч экспонатов. Здесь есть мемориальная библиотека с девятью тысячами книг.

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В музее-заповеднике регулярно проходят культурно-развлекательные мероприятия. Так, 11 и 12 августа здесь состоится третий литературный фестиваль «Проект: Поэт». В программе примут участие народные артисты России Сергей Безруков и Сергей Маковецкий, заслуженная артистка России Екатерина Гусева и многие другие.

Гости фестиваля смогут познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах, которые будут проводиться на протяжении всего дня. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе усадьбы Мураново.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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