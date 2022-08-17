Подмосковная тройка победила на чемпионате «Крылатое сердце России» в Одинцове

Чемпионат «Крылатое сердце России» второй раз прошло на Московском конном заводе № 1. За победу боролись как профессионалы, так и любители со всей России. Главной темой турнира в 2022 году стало путешествие, а победителями — тройка из Московской области.

В своих выступлениях участники рассказывали о родном городе, долгой дороге и приключениях.

«Уже второй раз Московский конный завод принимает русские тройки со всей Европейской части России. Мы собрали девять троек, этот чемпионат проводится по правилам традиционной экипажной езды. Это проект нашего общества — общества любителей. Он существует уже 10 лет. Мы разработали правила, регламент таких турниров», — отметила президент Общества любителей экипажной езды Марина Великанова.

Победителем чемпионата стала тройка из Подмосковья с номером «Гусарская баллада».

По словам организаторов, подготовиться к таким соревнованиям можно всего за полгода. Профессионалам и любителям предъявляют одинаковые требования. В первую очередь, жюри оценивает умение управлять тройкой по извилистой дороге и узким улицам. Кроме того, внимание обращают на подачу экипажа: упряжь, костюмы и артистические данные участников.

«Только люди несведущие думают: „Вот три лошади поставил, кое-как запряг и поехали“. Значит, это глупость несусветная, потому что особенно, если тройка состоит из серьезных, подобранных правильно лошадей, хотя бы рысаков тех же самых орловских, — это очень серьезное дело. С одной-то лошадью не всегда можно справиться», — пояснил генеральный директор Московского конного завода № 1 Юрий Прохоров.

В рамках турнира организовали и ярмарку: свою продукцию туда привезли фермеры из Подмосковья. На этом развлечения для жителей не закончились: им показали лошадей орловской рысистой породы и котильон Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. А для женщин провели дефиле под названием «Шляпы для особых случаев». Каждый желающий мог купить понравившиеся экспонаты для личной коллекции.