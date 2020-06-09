09 июня 2020, 19:39
Подмосковная типография стала печатать бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию круглосуточно
Голосование по поправкам в Конституцию России в этом году организуют по новым стандартам безопасности — с масками, перчатками и антисептиками. Подмосковье, как и другие регионы, сейчас готовит все необходимое. А как печатают бюллетени? Расскажем на примере Подольска.
Специалисты местной типографии трудятся круглосуточно — в две смены по 12 часов. Они печатают бюллетени для столицы и области. Все остальные заказы — журналы, книги — отложили. Объем работы очень большой.
А готовые бюллетени загружают в специальную тележку, чтобы перевезти в фасовочный цех. Каждый документ содержит один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». И два варианта ответа — «Да» или «Нет».
Что еще делают с бюллетенями? И какие существуют стандарты качества? Все подробности — в репортаже «360».