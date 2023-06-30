Подмосковье 30 июня 2023, 13:13 Подмосковная теннисистка вышла в основную сетку Уимблдона Фото: Tim Clayton - Corbis / Contributor / Corbis Sport / Gettyimages.ru

Читать 360tv в

Подмосковная теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева, вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» — Уимблдон. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Для девушки эти соревнования были первыми на травяном покрытии. На первой тренировке спортсменка упала три раза.

Реклама

«Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и все еще чувствую опасность на корте», — заявила Андреева.

Андреева оказалась единственной россиянкой из восьми, которая сумела преодолеть барьер квалификации. Спортсменка выиграла все три матча. Девушка обыграла испанку Росу Висенс Мас, француженку Хлоэ Паке и немку Тамару Корпач.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне. Это единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».