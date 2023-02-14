Подмосковье 14 февраля 2023, 15:59 Подмосковная теннисистка победила на международном чемпионате в одиночном разряде

Читать 360tv в

Теннисистка Анастасия Потапова из Химок стала победительницей турнира категории WTA-250. Соревнования проходили в Линце.

В финале турнира против подмосковной спортсменки выступила теннисистка из Хорватии Петра Мартич. По итогам матча со счетом 6:3, 6:1 победу одержала Анастасия Потапова. Игра длилась час и 17 минут.

Реклама

Этот титул стал вторым для спортсменки в одиночном разряде. Сейчас теннисистка из Химок занимает 31 место в рейтинге WTA.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».