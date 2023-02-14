14 февраля 2023, 15:59
Подмосковная теннисистка победила на международном чемпионате в одиночном разряде
Теннисистка Анастасия Потапова из Химок стала победительницей турнира категории WTA-250. Соревнования проходили в Линце.
В финале турнира против подмосковной спортсменки выступила теннисистка из Хорватии Петра Мартич. По итогам матча со счетом 6:3, 6:1 победу одержала Анастасия Потапова. Игра длилась час и 17 минут.
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Этот титул стал вторым для спортсменки в одиночном разряде. Сейчас теннисистка из Химок занимает 31 место в рейтинге WTA.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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