Подмосковье 13 июня 2023, 12:12 Подмосковная сыроварня попала в топ-50 обязательных к посещению мест в России

Читать 360tv в

В Подмосковье развивается детский туризм. С его помощью ребята из города могут погрузиться в сельскую жизнь. Об этом в программе «Область перемен» сообщил сыровар Олег Сирота. Другой гость — руководитель Единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Московской области Лариса Денисенко рассказала о работе портала помощи «Дар».

Жизнь на ферме

Все, что делается на ферме подмосковного сыровара Олега Сироты для привлечения туристов, вписывается в направление «Агротуризм». В этом году знаменитый фестиваль «Сыр. Пир. Мир» продлится целых десять дней. Сыровар отмечает, что организовать столь большой фестиваль — дело непростое, поэтому ожидается поддержка по линии правительства Московской области.

Реклама

«Есть очень крутая новость — наша сыроварня попала в топ-50 мест, которые обязательно нужно посмотреть в нашей стране. Нам еще есть что развивать. Одна из наших проблемных точек — отсутствие гостиничного фонда. Это вопрос инвестиций и приоритетов — мы все-таки колхозники, и когда встает вопрос, что купить — нового сырного робота, или новые трактора, или начать строить гостиницы, мы всегда выбираем что-нибудь производственное», — отметил Сирота.

С недавних пор подмосковный сыровар начал развивать детский туризм. По его словам, городским детям важно погрузится в сельскую жизнь. Там они смогут получить важные знания и навыки. Для этого на ферме организуют массу занятий для детей. В роли педагогов выступают подмосковные ремесленники. В конце мая на ферме провели детский благотворительный фестиваль с конкурсом поделок — на него съехались производители из разных уголков региона.

Всесторонняя помощь детям-инвалидам

Уже шесть лет в Подмосковье работает портал помощи детям-инвалидам «Дар». Основную роль в его создании сыграло министерство социального развития региона. Портал помогает в сопровождении ребенка-инвалида от рождения до 23 лет. Помощь доступна как в онлайн-формате, так и в личных встречах с подопечными. Представители портала оказывают правовое сопровождение инвалидов и их семей.

«В 2017 году по поручению министерства социального развития региона мы должны были разработать платформу для объединения всех семей, воспитывающих особенных детей. Была проделана большая работа, портал стал основой платформы для открытия единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Московской области и их семей. Работа идет масштабная, работают социальные координаторы, которые всегда готовы ответить на все интересующие вопросы», — заявила руководитель Единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Московской области «Дар» Лариса Денисенко.