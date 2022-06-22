Подмосковная сыроварня будет поставлять продукцию в страны таможенного союза

Производство сыра в Чехове начнет поставлять продукцию в Белоруссию и Казахстан. Отгружать первую партию экспортной продукции начнут в августе этого года.

Сыроварня de Famille прошла аттестацию в системе экспортеров в страны таможенного союза. Как рассказал зампред Правительства Подмосковья Георгий Филимонов, теперь компания сможет поставлять продукцию в Белоруссию и Казахстан.

«Прежде всего на экспорт пойдут сыры с белой плесенью. Отгрузка на экспорт первых партий продукции начнется в августе текущего года», — сообщил Филимонов.

Источник фото: телеканал «360»

De Famille открылась в Чехове в 2015 году, а в 2019 получила грант на поддержку производства в размере 35 миллионов рублей. Компания планирует производить 180 тонн сыра ежегодно к 2025 году. Производство выпускает сыры камамбер, бри, бюш, каприз, паве, ле-пайе и амбер.