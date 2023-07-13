13 июля 2023, 13:07
Подмосковная студентка вошла в топ-10 призеров на этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы»
В Оренбурге прошел региональный этап всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Студентка Раменского колледжа Александра Печурина вошла в десятку лучших. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«В напряженной борьбе из 24 лучших представителей регионов России, наша участница вошла в десятку и заняла седьмое место», — добавили в пресс-службе.
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Участники соревновались в дисциплине «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил, что в 2023 году в колледжах региона появится еще 800 бюджетных мест.
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Студенты
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