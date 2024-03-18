Подмосковье 18 марта 2024, 14:04 Студентка из Раменского Полина Стоякина победила на областном этапе чемпионата «Профессионалы» Министерство образования Московской области

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Учащаяся Раменского колледжа Полина Стоякина победила на областном этапе чемпионата «Профессионалы». Девушка стала лучшей в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Участникам областного этапа предстояло пройти четыре модуля: систематизировать и зарегистрировать документы, создать свои приказы и письма с применением электронного документооборота. Также конкурсанты разбирали кадровые операции: прием, увольнение, отпуск, перевод, смена фамилии и другие.

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Помимо этого, участники работали в команде и организовывали командировку руководителю рабочей группы.

Сейчас победительница областного этапа готовится к выступлению на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству.

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