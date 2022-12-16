Подмосковье 16 декабря 2022, 22:56 Подмосковная спортсменка стала чемпионкой международных соревнований по прыжкам в воду

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Прыгунья в воду из Подмосковья стала чемпионкой международных соревнований «Игры Дружбы». Спортсменка взяла «золото» в третьем этапе турнира.

Елизавета Кузина завоевала первое место по прыжкам с трехметрового трамплина. Второе место в категории заняла представительница Воронежской области, третье — спортсменка из Кубы.

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Третий этап международных соревнований проходит в Казани во Дворце водных видов спорта. Всего в турнире состязаются около 160 спортсменов из 9 стран мира. На соревнованиях выступают как начинающие прыгуны, так и звезды сборной России — призеры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, а также победители чемпионатов Европы — Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина.

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Елизавета Кузина входит в состав национальной сборной. Девушка представляет «СШОР по водным видам спорта „Электросталь“, а также является спортсменом-инструктором „Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта“ Московской области.

Соревнования завершатся 17 декабря. Участники турнира разыграют 60 комплектов наград в прыжках с вышки и трехметрового трамплина.

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