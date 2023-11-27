Подмосковье 27 ноября 2023, 13:06 Подмосковная спортсменка победила на этапе чемпионата России по шорт-треку ЦСП ОВС Московской области

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​Фаиля Аймалетдинова из Коломны победила на третьем этапе кубка России по шорт-треку, который прошел в Уфе. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

ЦСП ОВС Московской области

Спортсменка пришла первой в забеге на 1000 метров, опередив на 0,4 секунды ближайших преследовательниц из Нижегородской и Свердловской областей.

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В рамках предыдущего этапа кубка страны Фаиля удостоилась серебряной медали в смешанной эстафете на 2000 метров. А на первом этапе она стала третьей в забеге на 1500 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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