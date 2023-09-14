Подмосковье 14 сентября 2023, 15:27 Подмосковная спортсменка Ксения Зайцева заняла 3-е место на международном турнире по теннису во Франции Фото Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

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Подмосковная спортсменка Ксения Зайцева заняла третье место на международном турнире ITF40 по теннису. Соревнования проходили в городе Сен-Пале-сюр-Мер во Франции.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первой игре россиянка обыграла соперницу из Мальты Франческу Курми. Вторую встречу девушка уверенно выиграла у представительницы Франции Виктории Мунтян со счетом 6:2, 6:3, затем Зайцева не оставила шансов теннисистке из Испании Ирен Бурильо Эскориуэле.

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За шаг до финала подмосковная спортсменка уступила представительнице Болгарии Гергане Топаловой со счетом 6:2, 4:6, 3:6. Именно она и стала победительницей турнира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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