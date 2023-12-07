Подмосковье 07 декабря 2023, 16:08 Подмосковная спортсменка Яна Егорян победила на всероссийском турнире по фехтованию Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

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Саблистка Егорян выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Подмосковной спортсменке, которая уже дважды становилась олимпийской чемпионкой, не было разных на турнире. Яна разделила пьедестал почета с девушками из Новосибирской и Нижегородской областей, которые заняли второе и третье места.

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Егорян представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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