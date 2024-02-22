Подмосковье 22 февраля 2024, 18:58 Подмосковная спортсменка Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам «Игры Будущего»

Читать 360tv в

Спортсменка из Лыткарина Ирина Чернышова выиграла на соревнованиях по фиджитал-единоборствам в рамках турнира «Игры будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка представляла на турнире команду GOR UNION. Ее соперницей в поединке стала Любовь Сальникова из команды GAMERS OF FUTURE.

Реклама

​В первом, виртуальном, этапе соперницы сражались в консольной игре Mortal Kombat 11 до пяти побед. Со счетом 5:1 победу одержала Ирина Чернышова.

​Во втором этапе, физическом, спортсменки провели бой по правилам смешанных единоборств «ММА» в рамках весовой категории до 56,7 килограмма. Представительница Московской области также одержала победу со счетом 11:1.

​«Для меня это был не совсем новый опыт. Я уже принимала участие в поединках такого формата. В этот раз я хорошо подготовилась, ребята из моей команды достали мне приставку, установили проектор прямо в зале и каждый день играли со мной. Мы очень плотно работали как в виртуальной, так и в физической подготовке», — прокомментировала Чернышова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».