Подмосковье 17 ноября 2023, 17:20 Подмосковная спортсменка Анастасия Балягина стала призером международного турнира по фехтованию ЦСП ОВС Московской

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​Спортсменка из Подмосковья Анастасия Балягина заняла третье место на международных соревнованиях по фехтованию. Состязания прошли среди юниорок до 24 лет на призы Михаила Дегтярева.

В соревнованиях приняли участие около 100 фехтовальщиков. Анастасия Балягина из Воскресенска дошла до полуфинала, однако, в решающем сражении уступила спортсменке из Башкортостана.

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Балягина выступает за региональный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, а также за Училище олимпийского резерва № 2 Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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