Подмосковная служба занятости помогла найти работу почти 33 тысячам жителей с начала года

Всего служба занятости населения Московской области приняла 359,6 тысячи обращений, связанных с предоставлением услуг, за прошедшие десять месяцев. Это отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 253,3 тысячи человек, а за профессиональной ориентацией — свыше 53 тысяч Ирина Фаевская.

По словам Ирины Фаевской, с начала года работодатели региона сообщили о потребности в работниках по 86,8 тысячи вакансий. Из них 74,3% связаны с рабочими профессиями.

Сейчас в банке вакансий Подмосковья остается еще порядка 50,9 тысячи предложений.

«Из них 68,5% — по рабочим профессиям, а 99% — с оплатой труда выше величины прожиточного минимума Московской области», — подчеркнула Фаевская.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец октября этого года — 34,9% к доле экономически активного населения.

Ранее жителям Подмосковья ответили на вопросы о социальных выплатах и поиске работы.