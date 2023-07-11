Подмосковье 11 июля 2023, 09:24 Подмосковная служба скорой помощи улучшила показатели по госзакупкам благодаря умным технологиям Главное контрольное управление Московской области

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Сотрудники Главного контрольного управления Подмосковья проверили соблюдение закона о контрактной системе Московской областной станцией скорой медицинской помощи. Оказалось, что с 2018 года количество нарушений, допущенных при госзакупках, снизилось в семь раз.

По сравнению с проверкой учреждения в 2018 году, количество выявленных на одну проверенную закупку нарушений снизилось в 7,46 раза. Такой результат связан с внедрением в закупочный процесс информационных технологий, в том числе системы «Умный контракт». Сервис нужен для создания цифровой модели договора, что снижает нагрузку на контрактных управляющих и уменьшает риск нарушений.

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