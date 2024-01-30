Подмосковье 30 января 2024, 11:45 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч обращений за неделю ЦБДД

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Участники более 4,6 тысячи автомобильных аварий обратились в службу помощи при ДТП за неделю. Они оформили свыше тысячи европротоколов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, более 1,8 тысячи человек получили помощь в оформлении аварий в Центрах помощи при ДТП. Еще свыше тысячи жителей оформили европротоколы благодаря консультации операторов.

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Служба помощи при ДТП работает дистанционно и очно. Обратиться в ведомство лично можно в 15 округах.

Попавшим в ДТП без пострадавших советуют обращаться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкциям оператора.

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