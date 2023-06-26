Подмосковье 26 июня 2023, 12:17 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,4 тысячи звонков за неделю Союз безопасности дорожного движения

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За неделю операторы Службы поможи при ДТП приняли звонки от участников 2406 аварий. В региональном Минтрансе заявили, что 489 человек оформили европротоколы при помощи работников горячей линии.

Служба помощи при ДТП работает в двух форматах: дистанционно и очно. Участники аварий могут обратиться за помощью в один из 15 офисов центра в Московской области.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру «112» или 8 (495) 734-78-81. Операторы Службы скоординируют дальнейшие действия.

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