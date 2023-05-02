Подмосковье 02 мая 2023, 09:37 Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2 тысяч звонков за неделю Минтранс Подмосковья

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Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения получила свыше 2,5 тысячи сообщений об авариях на дорогах за неделю. Более 500 обратившихся оформили европротоколы благодаря консультации на горячей линии.

Служба помощи при ДТП отвечает за дистанционную помощь и консультирует участников аварий круглосуточно, а также помогает оформлять происшествия без пострадавших в центрах помощи — их в регионе всего 14.

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Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обратиться по номеру 112 или 8 (495) 734-78-81 и действовать по инструкциям оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что лесопарк в Балашихе преобразится к началу июня. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры, а к лету все озеленят и облагородят.

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